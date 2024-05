Arbeitseinsatz im Wildpark: Bewohner von Weißewarte sichern das 2019 errichtete Bauwerk für ihr Dorf. Wie es weitergehen könnte mit dem seit 2022 geschlossenen Wildpark in Weißewarte.

Rückbau in Tangerhütte

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißewarte. - Ende 2022 wurde der Wildpark in Weißewarte für den Besucherverkehr geschlossen, die letzten Tiere zogen im Juli 2023 aus, seither herrscht Totenstille über dem 15 Hektar großen Gelände, das einst die Massen anzog. Doch auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Es tut sich immer noch was im Park – ab und zu wenigstens.