Thomas Kühnel hat eine besondere Leidenschaft: Der 66-jährige Oldtimer-Spezialist restauriert seltene Fahrzeuge aus DDR-Zeiten und Vorkriegsmodelle.

Wo Wein am Oldtimer wächst: Ein Mann aus Tangerhütte rettet historische Schätze auf Rädern

Thomas Kühnel mit einem AWZ P70 Kombi, Baujahr 1959 – eines der wenigen noch erhaltenen Exemplare dieser seltenen Bauart.

Tangerhütte - Thomas Kühnel aus Tangerhütte sammelt nicht nur Oldtimer – er bewahrt Geschichte. Seine Fahrzeuge erzählen von Krieg, Kindheit und Kino. Warum ein Autowrack heute Trauben trägt, wie ein fast vergessenes Dreirad aus der Nachbarschaft wiederentdeckt wurde und welche seiner Raritäten in Filmen mitspielten.