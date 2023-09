Experten von der Hochschule Anhalt/Bernburg sind am 19. September in Tangerhütte mit dabei, wenn es heißt „Landschaft anpacken“. Es geht um das Fördern der Artenvielfalt in der eigenen Umgebung. Der Landschaftspflegeverband Altmark/Elb-Havel-Winkel lädt ein.

Tangerhütte - Der Landschaftspflegeverband „Altmark/Elb-Havel-Winkel“ lädt am Dienstag, 19. September, zu einem Workshop ein, der den Namen „Landschaft anpacken“ trägt und Auftakt für weitere Aktionen sein soll. Geplant ist, am Neustädter Ring in Tangerhütte (Gelände von Taxi-Krüger) eine standortentsprechende, artenreiche Wildblumenwiese anzulegen und zu pflegen.

Im Rahmen des Workshops werde es durch Experten von der Hochschule Anhalt in Bernburg spezielle Informationen über standortangepasste Wildblumen und –Kräuter geben, informiert Detlef Braune vom Landschaftspflegeverband.

Geplant ist der Auftaktworkshop am 19. September ab 16 Uhr, vorgesehen sind etwa 45 Minuten. Mitmachen kann jeder, der sich für Natur- und Landschaftsschutz interessiert.

In Zukunft sollen weitere Aktionen in Form von Workshops stattfinden, die nicht nur zur Verschönerung der Ortschaften in der Region, sondern vor allem zur Steigerung der Biodiversität beitragen sollen. Die Teilnahme am Workshop „Landschaft anpacken“ ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, man freue sich über viele Mitstreiter, die beitragen wollen, die Landschaft schöner zu machen, so Detlef Braune.