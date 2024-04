Das ganze Wochenende in Burg

Burg/Dretzel/Zabakuck/Möckern/Schermen/Loburg - Der Grüffelo kommt nach Burg. Für kleine Mäuse und große Monster ab zwei Jahren. So wird das Gastspiel vom Grüffelo beworben, das ab dem 18. April auf dem Gummersbacher Platz in Burg geplant ist. Das beliebte Kinderstück wird als Puppenspiel präsentiert. Die Vorstellungen beginnen am 18. April und werden vorgetragen bis zum 21. April, täglich um 16.30 Uhr und sonntags um 11 Uhr (dann wird das Grüffelokind vorgetragen). Die Spieldauer beträgt etwa 45 Minuten, wie die Veranstalter wissen lassen.

Stadterkundung am Freitag, 19. April

Aus den Katakomben enpor gestiegen führt der mystische „Trommler von Burg“ am 19. April von 19 bis 20 Uhr die Teilnehmer bei einer Stadterkundung an seinen liebsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Die mit Geschichte gewürzte Führung startet am Rathaus Burg.

Swing und Popmusik in Parchen

Ein gemeinsames Konzert spielen der Stremme-Bläserchor und der Musik-Express in Parchen. Foto: Simone Pötschke

Der Genthiner Musik-Express und der Stremme-Bläserchor präsentieren am Freitag in der Parchener Kirche ein gemeinsames Konzert. Die Ensembles, die sonst unterschiedliche Genres bedienen, finden sich zu einer musikalischen Familie zusammen und bieten eine Mischung aus ihren Repertoires. Musik unter anderem von Gershwin, Schostakowitsch, Andrew Lloyd Webber, John Lennon und Michael Jackson wird zu hören sein. Beginn ist um 19 Uhr.

Filmabend in Möckern

Zu einem Gemeindeabend mit Film lädt die evangelische Kirche Möckern für den Freitag, 19. April, in das Gemeindehaus Möckern in der Kirchstraße ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Konzert in Jerichow

Der Sänger Björn Casapietra gastiert am Freitag, 19. April, um 19 Uhr in der Klosterkirche in Jerichow. In seinen „Himmelsliedern“ spannt er einen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik und belegt so, dass es keinen Widerspruch zwischen Anspruch und Unterhaltung gibt. Was mit einem traumhaften „Ave Maria“ von Schubert beginnt, gipfelt auf seinen Studioalben in Leonard Cohens „Hallelujah“, einem ergreifenden Himmelslied. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Sonnabend, 20. April, in Dretzel

In Dretzel ist es Zeit für das Frühlingsfest am Schloss. Am Sonnabend ab 16 Uhr, sollen die Einwohner zusammenkommen. Unterstützt wird der Nachmittag vom Schlossherrn Philipp von Ostau und der Dretzeler Feuerwehr. „Kommen Sie mit der ganzen Familie und feiern Sie den Frühling bei einem großen Lagerfeuer vor dem Schloss“, lädt von Ostau ein. Es wird Live-Musik von DJ Peter geben, außerdem bekommen die Besucher regionales Essen aus Dretzel und Jerichow serviert. Für die Kinder gibt es eine spannende Schatzsuche auf dem weitläufigen Gelände und weitere Spielmöglichkeiten.

Verabredung im Zabakucker Tierpark

Erstmalig gibt es am Sonnabend, 20. April, im Tierpark Zabakuck, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, ein Treffen von Hoheiten der Region, das dieser Form sonst nur beim Elbauen- oder Kartoffelfest zu erleben ist. Das königliche Stelldichein beginnt um 11 Uhr. Im Tierpark haben die Besucher dann auch die Möglichkeit, mit den Hoheiten ins Gespräch zu kommen.

Schildkröten Tom und Jerry in Zabakuck. Mike Fleske

Burg putzt sich am Wochenende

In Burg wird geputzt. Der gemeinschaftliche Arbeitseinsatz findet am am Sonnabend, 20. April statt. Treffpunkt ist der Goethe-Park um 10 Uhr. Gemeinsam soll dann im Goethepark und drumherum Müll aufgesammelt und dabei unter anderem auf dem Spielplatz die bereits tägliche stattfindende Reinigung unterstützt werden. Gern gesehen sind auch Gruppen, die sich der anderen Parkanlagen putztechnisch annehmen.

Kinderflohmarkt in Genthin

Einen Flohmarkt rund ums Baby gibt es in der Kita „Rasselbande“ in Genthin. Am Sonnabend, 20. April, ist das Markttreiben im Pappelweg zwischen 10 und 14 geöffnet. Von Kinderkleidung bis Spielzeug darf dann verkauft werden, aber vor allem dürfen Besucher dann stöbern. Damit dabei niemandem die Puste ausgeht, ist auch eine Ecke zum Verweilen aufgebaut.

Dort können sich Gäste mit Kaffee und Kuchen stärken. Und das für einen guten Zweck, die Einnahmen kommen der Kita zugute. Wer Interesse an einem Stand hat, um selbst etwas zu verkaufen, kann sich mit Anschrift und Telefonnummer unter der E-Mail-Adresse „flohmarkt.kita-rasselbande@web.de melden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro.

Per Rad von Burg nach Brandenburg

Die ADFC-Ortsgruppe Brandenburg organisiert am Sonnabend eine geführte Radtour von Burg nach Brandenburg. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Hauptbahnhof Brandenburg, von wo aus die Gruppe mit dem Zug bis Burg fahren wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Zustiegsmöglichkeiten gibt es um 11.01 Uhr in Kirchmöser sowie 11.05 Uhr in Wusterwitz. Planmäßig erreicht der Zug um 11.29 Uhr den Burger Bahnhof. Hier soll laut Ankündigung die Radtour um 11.45 Uhr am Roland starten.

Insgesamt werden knapp 67 Kilometer zurückgelegt – bei einem Tempo von einer Geschwindigkeit von etwa 15 bis 18 Stundenkilometer. Die reine Fahrtzeit beträgt circa vier Stunden. Eingeplant sind insgesamt 60 Minuten für Pausen, die unterwegs eingelegt werden sollen.

Am Sonnabend kann 10.45 Uhr an einer Fahrradtour von Burg nach Brandenburg teilgenommen werden. Treffpunkt ist am Hauptbahnhof Brandenburg. Von da aus geht es erstmal mit dem Zug wieder nach Burg. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Die Route führt überwiegend abseits von vielbefahrenen Straßen entlang des Telegraphenradwegs und vorbei an den Stationen Tuchheim und Zitz. „In Mahlenzien erreichen wir dann das Stadtgebiet Brandenburgs und passieren auf dem Weg in die Innenstadt noch den Hohenzollernstein an der Magdeburger Heerstraße“, heißt es weiter. Gegen 17 Uhr ist die Ankunft am Roland auf dem Altstädtischen Markt geplant.

Angeltag in Burg

Angeln macht Spaß – und führt zum Erfolg. Diese Erfahrung können Kinder und Jugendliche am Sonnabend, 20. April, auf dem Gelände der alten Badeanstalt (Ihleweg 30) in Burg machen. Der Fischereiverein Burg lädt an diesem Tag ab 13 Uhr zum traditionellen Schnupperangeln ein. „Wir wollen wieder das Interesse für das schöne Hobby wecken“, sagt der Vorsitzende Thomas Wittwer.

Das soll nicht schwer fallen, denn wer die Angelrute mit Hilfe von erfahrenen Vereinsmitgliedern auswirft, „wird garantiert auch die eine oder andere Forelle am Haken haben“. Dafür ist mit einem guten Besatz im Becken gesorgt. Ebenso für Essen und Trinken, so dass die Stunden auch eine ideale Gelegenheit für Eltern oder Großeltern sind, viel Wissenswertes rund um das Angeln zu erfahren und gemeinsam mit dem Nachwuchs das Areal an der Ihle kennenzulernen.

Schnupperangeln in der alten Badeanstalt in Burg. Mario Kraus

Sonntag, 21. April, Tag der Industriekultur bei Schermen

Aus Anlass des 14. Tages der Industriekultur in Sachsen- Anhalt ist auch in diesem Jahr wieder der Aussichtspavillon auf dem Kapaunenberg bei Schermen am 21. April von Mitgliedern des Vereins „Optische Telegrafie in Preußen e. V.“ besetzt. Dann besteht die Möglichkeit, interessante Einzelheiten über die optische Telegrafie auf der Linie Berlin – Koblenz zu erfahren, kündigt der Verein an. So wird über die Telegrafisten, deren Tätigkeit, über die Station 12 auf dem Kapaunenberg und die technische Seite der Nachrichtenübermittlung berichtet. Auch Einzelheiten über einige tatsächlich übermittelte Depeschen werden gelüftet.

Geöffnetes Waschmittelmuseum in Genthin

Aus Anlass des Industriekulturtages, ist auch das Genthiner Waschmittelmuseum in der Ziegeleistraße zwischen 13 und 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Um 15 Uhr wird Um 15 Uhr können sich die Besucher einem Erzählcafé anschließen . Dazu wird Anke Triller, Koordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt, ehemalige Mitarbeiterinnen zu ihrem Arbeitsalltag und Erfahrungen bei der ehrenamtlichen Arbeit im Waschmittelmuseum befragen.

„Loburger Orgelsommer“ am Sonntag, 21. April

Festlich startet der diesjährige „Loburger Orgelsommer“ am bevorstehenden Sonntag, 21. April, um 17 Uhr in der St.-Laurentiuskirche Loburg. Die altehrwürdige Kahrlingorgel, zu deren Erhalt der Karlingorgel-Verein vor 25 Jahren gegründet wurde, darf zum Auftakt der Konzertreihe zunächst „zuhören“. Denn es musizieren der Auswahlchor und der Junge Bläserkreis des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland unter der Leitung von Landesposaunenwart Frank Plewka. Darüber informiert der Organisator der Konzertreihe, Roland Theuring.

Eröffnung der „Schifferscheune“ in Derben

Die „Schifferscheune“ öffnet am 21. April ab 10 Uhr ihre Türen. In der „Schifferscheune“ kann das typische Schifferdorf-Leben von 1880 bis in die frühe DDR-Zeit nachvollzogen werden. Der Heimatverein „Elbaue“ Derben/Neuderben lädt zu einem Flohmarkt ein. Auf die kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg. Es gibt Kaffee, Kuchen und Bockwurst.