  4. Wirtschaft in der Börde: 35 Jahre Döppner-Bestattungen: Drei Generationen sind in dem Wanzleber Familienbetrieb aktiv

Wirtschaft in der Börde 35 Jahre Döppner-Bestattungen: Drei Generationen sind in dem Wanzleber Familienbetrieb aktiv

Auf eine lange Firmengeschichte blickt der Gründer und Inhaber der Firma, Joachim Döppner zurück. Mittlerweile gibt es insgesamt drei Filialen in der Region und ein ganz besonderes Angebot für trauernde Menschen.

Von Christian Besecke 27.08.2025, 18:00
Mit Tochter Sylvia, Vater Joachim und Enkelin Alina sind gleich drei Generationen in dem Wanzleber Familienbetrieb tätig. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Bestatter gibt es etliche in der Börde. Die Geschichte des Familienbetriebs Döppner-Bestattungen ist aber nicht nur interessant, sondern durchaus einmalig. Was macht das Unternehmen so besonders?