Wirtschaft in der Börde 35 Jahre Döppner-Bestattungen: Drei Generationen sind in dem Wanzleber Familienbetrieb aktiv
Auf eine lange Firmengeschichte blickt der Gründer und Inhaber der Firma, Joachim Döppner zurück. Mittlerweile gibt es insgesamt drei Filialen in der Region und ein ganz besonderes Angebot für trauernde Menschen.
27.08.2025, 18:00
Wanzleben - Bestatter gibt es etliche in der Börde. Die Geschichte des Familienbetriebs Döppner-Bestattungen ist aber nicht nur interessant, sondern durchaus einmalig. Was macht das Unternehmen so besonders?