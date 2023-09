Rheumatische Erkrankungen nehmen seit Jahren zu. Bis zu drei Prozent der Erwachsenen sind Schätzungen zufolge davon betroffen. Im Landkreis Börde sind entsprechende Selbsthilfegruppen und Beratungen rar gesät. Olivia Keitel von der Deutschen Rheumaliga will das ändern.

Angebot für betroffene Menschen in Wanzleben

Olivia Keitel ist selbst von Rheuma betroffen. Seit Mitte 2022 leitet sie eine Selbsthilfegruppe der Deutschen Rheumaliga in Haldensleben und hofft nun auf weitere im südlichen Landkreius.

Wanzleben/Oschersleben - Schmerzende Gelenke, morgendliche Steifheit und Heilung ist nicht möglich. Denn rheumatische Erkrankungen verlaufen meist chronisch. Zwar entwickelt die Forschung immer wirksamere Therapien, „an Bewegung führt aber kein Weg vorbei“, sagt Olivia Keitel, die eine Selbsthilfegruppe der Deutschen Rheumaliga in Haldensleben leitet. Und das erfolgreich. Nun möchte sie ihr Angebot auch Betroffenen in Wanzleben und Oschersleben zur Verfügung stellen, auch als Vermittler zum Landesverband, der in Halle sitzt.