Wie heißt eigentlich die evangelische Kirche in Hemsdorf? Lange Jahre hat das niemanden so recht interessiert. Die Heimatforscher aus dem Ort schon. Sie präsentieren jetzt einen Namen.

Die Hemsdorfer Kirche ist ein neugotisches Bauwerk, welches in der Region einzigartig ist. Jetzt ist auch wieder klar, welchen Schutzpatron sie hat.

Hemsdorf. - Ein echtes Gotteshaus hat auch einen Namen. Eine Kirche hat nämlich immer einen Schutzpatron, nach dem sie benannt und dem sie geweiht ist. In Hemsdorf schien das aber nicht der Fall zu sein. Niemand – auch in der Kirchengemeinde nicht – konnte bis vor kurzem sagen, welcher Heilige für das neugotische Bauwerk in dem Ort steht.