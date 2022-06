Belsdorfer helfen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Zwei Tage lang haben freiwillige Helfer Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge an der Belsdorfer Laube gesammelt.

Belsdorf - Anfang März wurde im Wefensleber Ortsteil Belsdorf eine Sachspendensammlung durchgeführt. Die Idee dazu hatte Alexander Sarner. Er erklärt: „Ich habe mir Gedanken zur aktuellen Situation in der Ukraine gemacht und wollte gern humanitäre Hilfe leisten." Das Ganze sollte zeitnah und möglichst unbürokratisch in die Wege geleitet werden. „Ich war mir sicher, dass man gemeinsam einen großen Beitrag dazu leisten kann", so Sarner, der umgehend mit der Umsetzung begann.