Die Gemeinschaftsschule in Wanzleben richtet eine Berufsmesse aus. Welche Chancen sich den Jugendlichen bieten und was Intel damit zu tun hat.

Wanzleben - Welcher Beruf passt zu mir? Viele Jugendliche sind oft unschlüssig. Die Gemeinschaftsschule Wanzleben zeigt, wie erfolgreiche Berufsorientierung gelingen kann.

Eingeladen ist am Montag, 19. August, praktisch der gesamte Landkreis Börde. Um 17 Uhr öffnen sich die Pforten der neu sanierten Schule in der Sarrestadt. Doch was wird es bei der Berufsmesse zu entdecken geben?

Zunächst einmal werden die Besucher dabei das ebenfalls frisch sanierte Außengelände der Gemeinschaftsschule in Augenschein nehmen können. Der Landkreis Börde hat in den zurückliegenden Jahren etliche Millionen in die Sanierung und den Ausbau der Gebäude, der Sporthalle und zuletzt in den Außenbereich gesteckt. Damit wird die Schule zu einem Referenzobjekt, welches nachweist, wie der Landkreis in die Bildung und in die Grundlagen investiert.

Darauf sind Schulleiter Steffen Armgart und sein Lehrer- und Mitarbeiterteam stolz. „Wir haben hier richtig gute Voraussetzungen, mit denen wir in der Zukunft gut arbeiten können“, betont er. Genau diese wollen er und seine Mitstreiter den Besuchern präsentieren.

40 Firmen haben sich angesagt

Insgesamt 40 Firmen haben sich gefunden, die sich heute, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, auf dem Schulgelände präsentierten wollen. Voraussichtlich geschieht das auch im Außenbereich, wenn es trocken bleibt und es keinen Regen gibt.

Dennoch können die Besucher die gesamte Einrichtung erkunden und sich ein eigenes Bild von einer der modernsten Schulen im Landkreis Börde machen. „Es sind ausdrücklich alle Interessierten aus dem gesamten Landkreis eingeladen“, betont der Schulleiter noch einmal.

Ausbildung: Ein besonderes Anliegen

Die erfahrene Organisatorin der Berufsmesse, Viola Metzdorf und ihr Team, haben die Veranstaltung beizeiten geplant und Firmen aus der Region und darüber hinaus für die Sache begeistert. Kein Wunder, denn gerade die künftige Berufsausbildung ist ein besonderes Anliegen, welches die Schule in Wanzleben den Jugendlichen mit auf den Weg gibt.

Sie werden über Jahre an die Hand genommen und geführt, nach einem Konzept, welches der Schule über die Jahre immer wieder Auszeichnungen eingebracht hat. Ab der 7. Klasse müssen die Schüler hier den Berufswahlpass ablegen. Dabei erkunden sie, für welche Berufe sie geeignet wären. In der 8. Klasse geht es in das erste Praktikum. Die intensive Berufsorientierung wird mit einem Schnuppertag und den sozialen Tag komplettiert. Die Beteiligung ist Pflicht und alle Schüler müssen sich um ihre Zukunft aktiv kümmern. In der 9. Klasse erfolgt noch einmal eine Steigerung und es gibt Zeugnisse dafür.

Künftig wird Intel erwartet

Bei der Messe sind der Trink- und Abwasserverband Börde, die Firma Nordzucker und auch Edeka präsent. Diese Unternehmen gehören schon zu den langjährigen Teilnehmern, die den Schulstandort interessant finden. Mit dabei sind aber auch das Kaliwerk in Zielitz, die Bundeswehr, die Deutsche Bahn, die Post und die LVA Landmaschinen. Demnach werden im Außen- und Innenbereich Ausstellungen der Unternehmen zu sehen sein.

Als ein kommendes „Schwergewicht“ wird bei künftigen Veranstaltungen die Firma Intel ebenfalls mit dabei sein. Den Kontakt hat der Schulleiter persönlich geknüpft, da er von der Initiative der Oschersleber Berufsschule erfahren hat. Diese stellt sich mit ihrem Angebot auf die Bedürfnisse der zukünftigen Intel-Fabriken vor den Toren von Wanzleben ein.