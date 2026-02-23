weather regenschauer
  4. Bürgerentscheid in der Börde: Bürgerentscheid: Ist jetzt noch einmal der Stadtrat von Wanzleben-Börde gefragt?

Die Einwohner der Einheitsgemeinde Wanzleben haben sich beim Bürgerentscheid für den Erhalt der Grundschule in Klein Wanzleben ausgesprochen. Wie geht es nun weiter?

Von Christian Besecke 23.02.2026, 18:06
Im Rathaus in Wanzleben wurde die Briefwahl für den Bürgerentscheid ausgezählt.
Wanzleben/Klein Wanzleben - Allerdings sind nur 26,47 Prozent der 11.790 Wahlberechtigten zur Wahlurne gegangen. Das sind 3.121 Einwohner. Und diese haben sich mit 50,11 Prozent für den Erhalt der Schule im Zuckerdorf ausgesprochen.