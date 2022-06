Vehrkehrsplanung Debatte um Zufahrt in den Ampfurther Weg in Wanzleben dreht sich nur noch um eine Variante

Der Ampfurther Weg in Wanzleben bekommt wohl keinen direkten Anschluss an den Kreisverkehr in der Linden- promenade. Das haben Gespräche der Stadtverwaltung mit der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) ergeben. Allerdings wird jetzt über eine andere Lösung beraten, um eine Zufahrt zu ermöglichen.