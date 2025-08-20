Beim Tag der offenen Tür lädt die Domersleber Feuerwehr zum Ausprobieren ein. Mit dem Konzept „Anfassen und Ausprobieren“ wollen sie Mitglieder werben.

Jeder Griff muss sitzen, der lernen schon die Mitgleider dier Jugendfeuerweher Domesleben.

Dodendorf. - 19 aktive Einsatzkräfte und elf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr bilden derzeit die Ortsfeuerwehr in Domersleben. Doch jedes Mitglied bringt im Ernstfall zwei helfende Hände mehr – zumal auch nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit alle Einsatzkräfte im Ort sind. Das brachte die Feuerwehrleute auf eine Idee.