  4. Wanzleber Bürgermeisterin ist dankbar für Engagement: Ein Vierteljahrhundert in der Kita: Katrin Swoboda feiert Dienstjubiläum

Für Erzieherin Katrin Swoboda singen die Kitakinder zum 25-jährigen Jubiläum in der Kita „Sarrezwerge“. Auch Bürgermeisterin Grit Matz ist zu Besuch und bedankt sich für ihr Engagement.

Von VS/Saskia Lohöfer 17.01.2026, 07:30
Bürgermeisterin Grit Matz (v. l.), Katrin Swoboda, Natalia Dornhauser aus dem Personalrat und Kitaleitung Marion Liehr posieren für ein Erinnerungsfoto.
Bürgermeisterin Grit Matz (v. l.), Katrin Swoboda, Natalia Dornhauser aus dem Personalrat und Kitaleitung Marion Liehr posieren für ein Erinnerungsfoto. Foto: Stadt Wanzleben

Wanzleben - Alle Gruppen hat sie in den letzten 25 Jahren durchlaufen: In der Krippe, bei den Vorschülern oder auch im Hort kennt sich Katrin Swoboda bestens aus. Ein Vierteljahrhundert lang arbeitet die Wanzleberin in der Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ an der Alten Promenade. Als die Kinderzahl 2001 wieder anstieg, kehrte sie in ihren erlernten Beruf zurück.