Für Erzieherin Katrin Swoboda singen die Kitakinder zum 25-jährigen Jubiläum in der Kita „Sarrezwerge“. Auch Bürgermeisterin Grit Matz ist zu Besuch und bedankt sich für ihr Engagement.

Bürgermeisterin Grit Matz (v. l.), Katrin Swoboda, Natalia Dornhauser aus dem Personalrat und Kitaleitung Marion Liehr posieren für ein Erinnerungsfoto.

Wanzleben - Alle Gruppen hat sie in den letzten 25 Jahren durchlaufen: In der Krippe, bei den Vorschülern oder auch im Hort kennt sich Katrin Swoboda bestens aus. Ein Vierteljahrhundert lang arbeitet die Wanzleberin in der Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ an der Alten Promenade. Als die Kinderzahl 2001 wieder anstieg, kehrte sie in ihren erlernten Beruf zurück.