Die Mitglieder des Ortschaftsrats im Zuckerdorf sind sauer. Vermehrt gibt es Beschwerden über Kothaufen auf öffentlichen Plätzen. Wie kommt das und was ist zu tun?

Ortsbürgermeisterin Nancy Flügel auf dem frisch sanierten Kinderspielplatz in Klein Wanzleben. Auch hier gibt es Probleme mit Hundekot.

Klein Wanzleben - Der Schnee verdeckt in diesen Tagen oft den „Stein des Anstoßes“ in Klein Wanzleben. Dabei handelt es sich um Kothaufen, die nahezu überall herumliegen. Die werden offenbar, wenn Tauwetter einsetzt und sie stellen ein echtes Ärgernis dar.