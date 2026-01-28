EIL
Hundekot in der Börde Frisch sanierter Spielplatz wird in Klein Wanzleben zur Hundetoilette
Die Mitglieder des Ortschaftsrats im Zuckerdorf sind sauer. Vermehrt gibt es Beschwerden über Kothaufen auf öffentlichen Plätzen. Wie kommt das und was ist zu tun?
28.01.2026, 18:07
Klein Wanzleben - Der Schnee verdeckt in diesen Tagen oft den „Stein des Anstoßes“ in Klein Wanzleben. Dabei handelt es sich um Kothaufen, die nahezu überall herumliegen. Die werden offenbar, wenn Tauwetter einsetzt und sie stellen ein echtes Ärgernis dar.