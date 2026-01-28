weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Hundekot in der Börde: Frisch sanierter Spielplatz wird in Klein Wanzleben zur Hundetoilette

EIL
Nach Fankrawallen im Spiel gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Nach Fankrawallen im Spiel gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Hundekot in der Börde Frisch sanierter Spielplatz wird in Klein Wanzleben zur Hundetoilette

Die Mitglieder des Ortschaftsrats im Zuckerdorf sind sauer. Vermehrt gibt es Beschwerden über Kothaufen auf öffentlichen Plätzen. Wie kommt das und was ist zu tun?

Von Christian Besecke 28.01.2026, 18:07
Ortsbürgermeisterin Nancy Flügel auf dem frisch sanierten Kinderspielplatz in Klein Wanzleben. Auch hier gibt es Probleme mit Hundekot.
Ortsbürgermeisterin Nancy Flügel auf dem frisch sanierten Kinderspielplatz in Klein Wanzleben. Auch hier gibt es Probleme mit Hundekot. Foto: Jan Flügel

Klein Wanzleben - Der Schnee verdeckt in diesen Tagen oft den „Stein des Anstoßes“ in Klein Wanzleben. Dabei handelt es sich um Kothaufen, die nahezu überall herumliegen. Die werden offenbar, wenn Tauwetter einsetzt und sie stellen ein echtes Ärgernis dar.