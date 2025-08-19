weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Hötensleben eröffnet Begegnungsort mit Gedenkcharakter

Neuer Treffpunkt für Gemeinschaft in Hötensleben Begegnungsplatz mit Gedenkfunktion feierlich eröffnet

In Hötensleben wurde ein neuer Ort geschaffen, der Nachbarschaft, Austausch und Erinnerung verbindet. Mit Bücherzelle, Bank und Stolpersteinen.

Von Ronny Schoof Aktualisiert: 19.08.2025, 16:17
Feierliche Eröffnung des „BegnungsOrtsMitte“ an der Ecke Ganderberg/Gerichtstraße.
Feierliche Eröffnung des „BegnungsOrtsMitte" an der Ecke Ganderberg/Gerichtstraße. Foto: AWO-AG MeGa

Hötensleben. - Litfaßsäule, Telefonzelle, Kopfsteinpflaster – das mag etwas altbacken wirken, doch sind derlei „Relikte“ vergangener Jahrzehnte auch heutzutage mitunter noch brandaktuell und somit „in Mode“. Es kommt eben auf Nutzung und Zweck an – und in mancherlei Hinsicht sind Tradition und Nostalgie auch unvergänglich.