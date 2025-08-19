Eil
Neuer Treffpunkt für Gemeinschaft in Hötensleben Begegnungsplatz mit Gedenkfunktion feierlich eröffnet
In Hötensleben wurde ein neuer Ort geschaffen, der Nachbarschaft, Austausch und Erinnerung verbindet. Mit Bücherzelle, Bank und Stolpersteinen.
Aktualisiert: 19.08.2025, 16:17
Hötensleben. - Litfaßsäule, Telefonzelle, Kopfsteinpflaster – das mag etwas altbacken wirken, doch sind derlei „Relikte“ vergangener Jahrzehnte auch heutzutage mitunter noch brandaktuell und somit „in Mode“. Es kommt eben auf Nutzung und Zweck an – und in mancherlei Hinsicht sind Tradition und Nostalgie auch unvergänglich.