In Hötensleben wurde ein neuer Ort geschaffen, der Nachbarschaft, Austausch und Erinnerung verbindet. Mit Bücherzelle, Bank und Stolpersteinen.

Hötensleben. - Litfaßsäule, Telefonzelle, Kopfsteinpflaster – das mag etwas altbacken wirken, doch sind derlei „Relikte“ vergangener Jahrzehnte auch heutzutage mitunter noch brandaktuell und somit „in Mode“. Es kommt eben auf Nutzung und Zweck an – und in mancherlei Hinsicht sind Tradition und Nostalgie auch unvergänglich.