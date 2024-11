Bei einem Arbeitseinsatz in Langenweddingen haben viele fleißige Helfer mit angepackt: Laub zusammengekehrt, Mülleimer abgeschraubt, Bänke reingeräumt, Netze und Spielfeldmarkierungen wurden abmontiert.

Mit seinem Laubbläser kümmert sich Landwirt Bernd Kay um die Reinigung der Wege am Beckenrand.

Langenweddingen. - Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und leichter Nebel können die Freunde des Freibads Langenweddingen nicht verschrecken. Genau diese Bedingungen herrschten am Sonnabendmorgen. Schon vor dem eigentlichen Start des Herbst-Arbeitseinsatzes hatten sich einige Helfer eingefunden. Um 10 Uhr packte bereits eine breite Schar an Unterstützern zusammen mit dem Vorsitzenden des Fördervereins, Norbert Dregger, mit an.

Einer der ersten Helfer war Heinz-Günter Bartels. „Wir sollten den Förderverein unterstützen. Was kann es Schöneres geben, als im Sommer ein Freibad gleich fußläufig erreichbar im Heimatort zu haben. Damit das auch weiterhin hier bei uns in Langenweddingen klappt, müssen wir alle anpacken.“

Laub kehren kann jeder

Der jüngste Helfer war der sechsjährige Gustav Pasedag: „Wieso sollte ich nicht helfen können? Laub zusammenkehren kann jeder“, meinte er, nahm sich seine Harke und rechte weiter. Sein Papa Steffen, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, war auch einer der ersten Helfer. „Mit macht es durchaus Spaß, im November etwas für unser Freibad zu tun. Wir müssen das Laub auf den Wegen, im Becken und auf der Liegefläche zusammenkehren, die Mülleimer abschrauben, die Bänke reinräumem sowie Netze und Spielfeldmarkierungen vom Volleyballfeld abmontieren – nach diesem Einsatz verlassen wir unser Bad in einem ordentlichen Zustand. So können wir 2025 im März gut durchstarten. Im Sommer verbringen wir hier gemeinsam schöne Stunden. Da können wir heute noch mal zurückblicken.“

„Ich bin zufrieden mit der Resonanz. Es darf keine Selbstverständlichkeit sein, dass wir unser Freibad haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier alles auf freiwilliger Basis läuft. Mit Blick auf den Unterhalt brauchen wir viele, die helfen. Es wäre schön, wenn noch mehr zu unseren Terminen kommen. Vielleicht geht der eine oder andere mal in sich und überlegt, ob er nicht doch mal ein, zwei Stunden für sein Freibad Zeit hat“, erklärte der Vorsitzende Dregger.

Bernd Pasedag brachte von zu Hause zwei Laubharken mit. „Wir machen unser Bad heute für den Winter fit. Dafür rechen wir das Laub hier auf dem Sand im Liegebereich und auch im Becken zusammen. Nur so können wir dann im Frühjahr wieder gut starten, mit den dann anstehenden Arbeitseinsätzen vor dem eigentlichen Saisonbeginn.“

Landwirt Bernd Kay hatte seinen Laubbläser mit dabei: „Damit geht es gerade im Schwimmbecken noch schneller und vor allem einfacher. Jetzt ist es schön frisch. Da macht so eine Arbeit doch richtig Spaß, oder nicht?“

Auch der kleine Gustav (6) packte beim Arbeitseinsatz im Freibad Langenweddingen schon kräftig mit an. Foto: Udo Mechenich

Die nächsten beiden Termine des Fördervereins stehen schon fest. Am Sonntag, 8. Dezember, findet der Adventsmarkt der Vereine am Pfarrhaus in Langenweddingen statt: Hieran beteiligt sich der Förderverein des Freibads.

Am Sonntag, 23. Februar 2025, organisiert der Verein zum dritten Mal seine Grünkohlwanderung. Im Frühjahr stehen die Reparaturen am Becken, der Beschnitt der Hecken und Malerarbeiten an. Geplant sind auch einige Umbaumaßnahmen innerhalb des Gebäudes.