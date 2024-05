Eine Arbeitsgruppe macht sich derzeit Gedanken über den Fortbestand des Schulstandortes und stellt ein völlig neues Konzept vor. Was Eltern wissen müssen.

Klein Wanzleben will ein Lerndorf

Der Schulkomplex in Klein Wanzleben mit der Schule (rechts) und der Sporthalle.

Wanzleben - Die fünf Grundschulstandorte in der Einheitsgemeinde Wanzleben sind nur zum Teil sicher. Bei näherer Betrachtung gibt es künftig Probleme in Domersleben und Klein Wanzleben. Im Zuckerdorf sind daher neue Ideen gefragt. Genau die hat eine kürzlich gegründete Arbeitsgruppe jetzt vorgestellt. Was hinter dem Lerndorf steckt.