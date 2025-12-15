So geht generationenübergreifende Betreuung: Die Senioren im Wanzleber Humanas-Haus haben mit den Kindern einer Kita Plätzchen gebacken.

Humanas und die Kita Sarrezwerge haben beim generationenübergreifenden Plätzchenbacken sowohl große als auch kleine Bäcker zum Strahlen gebracht.

Wanzleben - Mit Oma Plätzchen backen ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Für die Kinder der Wanzleber Kita „Sarrezwerge“ dagegen schon. Einmal in der Woche wandern die Knirpse dazu in den „Humanas“-Seniorenpark.

Dort backen Kinder und Senioren generationenübergreifend Kekse unter Anleitung. Ohnehin haben die Senioren und die Einrichtung längst einen Vertrag geschlossen, der seitdem mit viel Leben gefüllt wird. Gemeinsame Aktivitäten wie Feste, Sportaktionen und Basteltage bieten Abwechslung für Kinder und Rentner. „Der Kontakt ist sehr eng“, schätzt die Leiterin der Kita, Marion Liehr, ein. „Beide Seiten profitieren davon.“

Es gebe keine Berührungsängste und auch die Rentner schätzten die enge Zusammenarbeit. Und wenn dann auch noch kulinarische Köstlichkeiten dabei herauskommen, strahlen nicht nur beim Zubereiten, sondern auch beim Naschen am Ende die kleinen und großen Bäcker.