Kreuzung in Wanzleben: Wenn die Ampel zum Feind wird

Dutzende Male krachte es in vier Jahren an einer Wanzleber Ampelkreuzung. Der Landkreis reagiert nach Todes-Unfall. Es muss gehandelt werden. Doch was ist machbar?

Unfal in Wanzleben an der Kreuzung Vor dem Wellschen Tor - B 246 am 1. Feburar 2022. Dabei starb eine 72-Jährige.

Wanzleben - Eigentlich gut einsehbar, ausreichend Schilder, eine Ampelanlage übernimmt den Großteil der Denkarbeit für den Fahrer, an der Kreuzung B 180/B 246. Und trotzdem eilt ihr ein schlechter Ruf voraus, der sich nicht nur in Facebook-Gruppen aufbläht, sondern auch in harten Fakten widerspiegelt. 37 Verkehrsunfälle registrierte der Landkreis Börde an der Kreuzung seit 2018. Einer davon endete tödlich, etliche verletzten sich. Doch woran liegt es, dass trotz guter Bedingungen in diesem Bereich so viele Unfälle stattfinden?