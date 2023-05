Neuer Pfarrer für die Seestadt Lutz Brillinger nimmt Tätigkeit in Seehausen auf

Pfarrer Lutz Brillinger hat den Pfarrbereich Seehausen übernommen. Er tritt damit die Nachfolge des hier lange tätigen Pfarrerpaares Seiler an, welches 2022 in den Ruhestand gegangen ist. Die offizielle Amtseinführung durch den Kirchenkreis Egeln erfolgt Anfang Juni in der Laurentiuskirche in der Seestadt.