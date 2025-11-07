Die Grillfreunde aus Groß Rodensleben hängen ihre Zangen an den Nagel. Die Senioren machen endgültig Feierabend und hinterlassen eine Riesenlücke in dem Dorf. Gibt es Nachfolger?

Nach 35 Jahren ist Schluss mit Steaks und Buletten in Groß Rodensleben

Die Grillfreunde belegen den Grill beim Erntedankfest in Groß Rodensleben mit Würsten und Buletten. Dieser Auftritt der Profigriller war wohl voraussichtlich der letzte seiner Art bei Veranstaltungen.

Groß Rodensleben - Lange Jahre haben sich Uwe Krüper und seine Mannen um die Versorgung von Besuchern bei Veranstaltungen gekümmert. Jetzt verabschieden sich die Profigriller aus Groß Rodensleben in den Ruhestand. Das ist ein harter Schlag für die Eventszene in dem Bördeort.