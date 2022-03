Nach tödlichem Unfall in Wanzleben: Keine Chance für Kreisverkehr an der B246?

Warum Ämter keinen Bedarf eines Kreisels an Wanzlebens Kreuzung B246/K1700 sehen - trotz enormer Vorteile.

Kein Kreisverkehr an Wanzlebens Unfall-Kreuzung? Erst vor wenigen Jahren, im Jahr 2019, wurden die Bauarbeiten eines Kreisverkehrs im Wanzleber Ortsteil Seehausen fertiggestellt (Foto). Auch in Wanzleben selber finden sich zahlreiche Kreisel, die für einen flotten Verkehrsfluss sorgen sollen.

Wanzleben - Anfang Februar stirbt eine Frau nach einem schweren Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Süden Wanzlebens. Der Grund: vermutlich menschliches Versagen. Zu wenig Aufmerksamkeit der Unfall-Fahrer beim Linksabbiegen an der Kreuzung, wo trotz Grünphase der Gegenverkehr beachtet werden muss. 37 mal krachte es an der Kreuzung B246/K1700 binnen drei Jahren. 37 Unfälle, die hätten vermieden werden können, wenn ein Kreisverkehr anstelle einer Kreuzung installiert wäre?