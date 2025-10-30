Sparkassen-Aktion „Eure Trainer gesucht“ Nominierung: Osterweddinger Sportverein sammelt Stimmen für besten Trainer
Engagiert und ideenreich: Sascha Meinecke, Trainer vom Osterweddinger Sportverein, ist für die Sparkassen-Aktion „Eure Trainer gesucht“ nominiert worden. Die Abstimmung läuft noch bis zum Freitag, 31. Oktober.
Osterweddingen - Für sein großes Engagement im Verein wurde Sascha Meinecke vom Osterweddinger Sportverein (SV) bei der bundesweiten Sparkassen-Aktion „Eure Trainer gesucht“ nominiert. Seit Jahren steckt Meinecke unzählige Stunden in die Jugendarbeit der Abteilung Fußball des Vereins. Er trainiert die Mannschaft der F-Junioren in Osterweddingen. Neben dem regulären Training organisiert Meinecke besondere Erlebnisse, wie die Teilnahme bei den „Waldkickern“ – eine Aktion, die Deutschlands nachhaltigstes Fußballteam sucht.