Engagiert und ideenreich: Sascha Meinecke, Trainer vom Osterweddinger Sportverein, ist für die Sparkassen-Aktion „Eure Trainer gesucht“ nominiert worden. Die Abstimmung läuft noch bis zum Freitag, 31. Oktober.

Fußballtrainer Sascha Meinecke (r.) trainiert seit vielen Jahren die F-Jugend des Osterweddinger Sportvereins

Osterweddingen - Für sein großes Engagement im Verein wurde Sascha Meinecke vom Osterweddinger Sportverein (SV) bei der bundesweiten Sparkassen-Aktion „Eure Trainer gesucht“ nominiert. Seit Jahren steckt Meinecke unzählige Stunden in die Jugendarbeit der Abteilung Fußball des Vereins. Er trainiert die Mannschaft der F-Junioren in Osterweddingen. Neben dem regulären Training organisiert Meinecke besondere Erlebnisse, wie die Teilnahme bei den „Waldkickern“ – eine Aktion, die Deutschlands nachhaltigstes Fußballteam sucht.