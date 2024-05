Osterweddingen. - Auf Schatzsuche gingen kürzlich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b der Grundschule Osterweddingen. Möglich machte dies die Zeitreisemanufaktur Magdeburg. Pünktlich um 8 Uhr startete der Bus am Gebäude der Grundschule an diesem ganz besonderen Wandertag zum Elbauenpark in der Landeshauptstadt.

Im Elbauenpark angekommen, gab es zur Stärkung für die Schülerinnen und Schüler erst einmal ein gemütliches Frühstück auf den mitgebrachten Picknickdecken. Nachdem alle satt waren, erhielten die Kinder eine Einweisung in den Umgang mit den Tablets. Die digitalen Helfer dienten ihnen fortan als Kompass. Sie lieferten mystische Hinweise für den Weg zu den einzelnen Stationen. Die Haltepunkte waren darin auf einer antiken Schriftrolle abgebildet. Ein Hauch von Abenteuer...

Puzzle an einer Skulptur

Aufgeteilt in zwei Teams ging es dann für die Schülerinnen und Schüler los. An jeder einzelnen Station des abenteuerlichen Rundgangs galt es für sie, spannende und lehrreiche Aufgaben zu lösen. So mussten die Kinder erkunden, welche Besonderheiten die großen Notenständer im Park haben. Andernorts sollten sie herausfinden, welche Tiere sich nur von Pflanzen ernähren. Knifflig war für sie aber das Puzzle an einer Skulpturengruppe. Hier brauchten sie viel Geduld und noch mehr Ruhe.

Aber nicht nur der Geist war bei dem Abenteuer gefragt. Auch körperlicher Einsatz war notwendig: Die Kinder kletterten, nach Alter sortiert, über eine Brücke. Im „Paradies“ suchten sie auf dem Rücken einer riesigen Mosaikschlange nach deren Kopf. Im Spiegelpalast machten sie Grimassen und schauten sich ihr Fratzenspiel an. Dabei blieb kaum ein Auge trocken, so sehr wurde gelacht. Im Labyrinth schließlich bauten sie sich selbst einen Kompass. Nur so war für sie der Ausgang auffindbar.

Die Schatzkarte deuten

Der abschließende Höhepunkt war die eigentliche Schatzsuche: Diese Aufgabe stellte sich als besonders knifflig heraus. Alle Köpfe wurden zusammengesteckt. Nur gemeinsam gelang es, die Hinweise auf der Schatzkarte richtig zu verstehen. Die Tipps richtig gedeutet, bargen sie dann doch noch am Ende den Schatz. Zur Belohnung gab es Süßigkeiten. Außerdem wurde ausgiebig gerutscht und geklettert, bevor es mit dem Bus zurück zur Schule ins Sülzetal ging.

„Solche Wandertage bieten den Schülerinnen und Schülern immer eine großartige Gelegenheit, außerhalb des Klassenraumes bereits gelerntes Wissen anzuwenden und Neues dazu zu gewinnen“, meint die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, Daniela Jürgens, „es war ein unvergesslicher Tag voller Abenteuer, Lernen und Spaß für die ganze Klasse.“

Der Förderverein der Grundschule Osterweddingen bezuschusste den Wandertag der Klasse 3b mit einem Betrag in Höhe von zehn Euro pro Kind.