Erstmals lädt die Stadt Wanzleben-Börde zu einem Unternehmerfrühstück ein - unter dem Motto „Business & Brezeln“. Damit wird eine neue Tradition begründet. Der Zuspruch ist groß.

Premiere im Kulturhaus: Stadt lädt erstmals zum Unternehmerfrühstück ein

Zum ersten Unternehmerfrühstück der Stadt Wanzleben-Börde sind Kommunalpolitiker und Firmeninhaber gekommen.

Wanzleben. - Gut 100 Unternehmer und Kommunalvertreter haben die Gelegenheit genutzt, um sich bei Kaffee, Brötchen und Brezeln miteinander zu unterhalten. Sie sind live beim Start einer neuen Veranstaltungsreihe dabei.