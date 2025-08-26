weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Neue Veranstaltungsreihe in Wanzleben: Premiere im Kulturhaus: Stadt lädt erstmals zum Unternehmerfrühstück ein

Neue Veranstaltungsreihe in Wanzleben Premiere im Kulturhaus: Stadt lädt erstmals zum Unternehmerfrühstück ein

Erstmals lädt die Stadt Wanzleben-Börde zu einem Unternehmerfrühstück ein - unter dem Motto „Business & Brezeln“. Damit wird eine neue Tradition begründet. Der Zuspruch ist groß.

Von Christian Besecke 26.08.2025, 06:00
Zum ersten Unternehmerfrühstück der Stadt Wanzleben-Börde sind Kommunalpolitiker und Firmeninhaber gekommen.
Zum ersten Unternehmerfrühstück der Stadt Wanzleben-Börde sind Kommunalpolitiker und Firmeninhaber gekommen. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben. - Gut 100 Unternehmer und Kommunalvertreter haben die Gelegenheit genutzt, um sich bei Kaffee, Brötchen und Brezeln miteinander zu unterhalten. Sie sind live beim Start einer neuen Veranstaltungsreihe dabei.