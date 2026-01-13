Schneemassen und Tauwetter sorgen für eine Notfall-Situation am E-Center in Wanzleben in der Börde. Als das Glasdach zu brechen droht, wird die Feuerwehr gerufen.

Die Feuerwehr Wanzleben musste Schnee vom Dach des E-Centers holen, da dieses drohte, durchzubrechen.

Wanzleben - Am E-Center in Wanzleben ist es am Montagmittag zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer akuten Gefahr durch Schneebelastung mit großer Eiszapfenbildung am Gebäude gekommen. Mitarbeiter des Marktes hatten die Feuerwehr Wanzleben gegen 11.30 Uhr alarmiert, nachdem sie im Eingangsbereich einen Riss im Glasdach entdeckt hatten.