Die Einheitsgemeinde Wanzleben hat neue Anträge zur Einrichtung von Tempo-30-Zonen in den Ortsteilen für die Zeit der Rübenkampagne gestellt. Warum erneut langwierige Verkehrszählungen vorgenommen werden müssen.

Tempo 30 in der Börde

Während der Rübenkampagne gelten die bisherigen Tempo-30-Begrenzungen in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Wanzleben nicht mehr. Die Verwaltung hat neue Anträge schon im Juli gestellt, die aber nun neu bearbeitet werden müssen. Dazu kommen Verkehrszählungen, die aktuell schon laufen.

Wanzleben. - Die Rübenkampagne in der Börde läuft. Aber in Klein Wanzleben und Remkersleben gibt es keine Tempo-30-Zonen mehr. Das verwundert die Bürger. Warum ist das so?