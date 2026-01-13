Schneemassen und Tauwetter sorgten für eine brenzlige Situation am E-Center in Wanzleben. Weil das Glasdach zu brechen drohte, rückte die Feuerwehr an und verhinderte Schlimmeres.

Die Feuerwehr Wanzleben musste Schnee vom Dach des E-Centers holen, da dieses drohte, durchzubrechen.

Wanzleben - Am E-Center in Wanzleben kam es am Montagmittag zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer akuten Gefahr durch Schneebelastung mit großer Eiszapfenbildung am Gebäude. Mitarbeiter des Marktes hatten die Feuerwehr Wanzleben gegen 11.30 Uhr alarmiert, nachdem sie im Eingangsbereich einen Riss im Glasdach entdeckt hatten.