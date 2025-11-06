weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Bauen in der Börde: Sportlich: Gut 100.000 Euro Fördermittel fließen in ein Projekt in Seehausen

Bauen in der Börde Sportlich: Gut 100.000 Euro Fördermittel fließen in ein Projekt in Seehausen

Der SV Seehausen hat grünes Licht für die Sanierungsvorhaben am Sportplatz bekommen. Die Fördermittelzusage aus dem Leader-Programm ist da. Außerdem unterfüttert die Stiftung der Kreissparkasse Börde den Eigenanteil mit 7.500 Euro.

Von Ronny Schoof 06.11.2025, 18:00
Im Beisein der E-Jugend-Fußballmannschaft des SV Seehausen nahm Vereinsvorsitzender Guido Reber (hinten Mitte) den Förderscheck der Sparkassenstiftung über 7500 Euro von Markus Latz (rechts) und Steffen Brichovsky in Empfang. Foto: Ronny Schoof

Hohendodeleben - Gut ein Jahr nach der Bewerbung um Fördermittel aus dem aktuellen Leader-Programm der EU und des Landes Sachsen-Anhalt hat der Sportverein Seehausen nun die Gewissheit, dass er sein avisiertes Sanierungsprojekt am Sportplatz in die Tat umsetzen kann.