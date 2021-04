Stadt Wanzleben-Börde verzichtet wegen der Pandemie auf Erhöhung der Gewerbesteuern

Wanzleben

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Wanzleben-Börde soll am 6. Mai vom Stadtrat beschlossen werden. Den finalen Entwurf stellte Cornelia Franz, Amtsleiterin Finanzwesen in der Stadt Wanzleben-Börde, im Hauptausschuss vor.

Was Gewerbetreibende besonders freuen dürfte: Zwar ist im Haushaltskonsolidierungskonzept von 2016 eine Erhöhung der Grundsteuern und der Gewerbesteuern für 2021 vorgesehen. „Die Stadt Wanzleben-Börde hat sich allerdings entschieden diese nicht umzusetzen um von der Pandemie finanziell angeschlagene Betriebe nicht zusätzlich zu belasten“, sagte Thomas Kluge, Bürgermeister der Stadt Wanzleben-Börde während der Sitzung.

Für das Jahr 2021 wird im Haushaltsplan ein Fehlbetrag von 1 410 000 Euro ausgewiesen. Im Vorjahr rechnete die Stadt mit einem Defizit von 1 128 900 Euro, welches mit den Steuererhöhungen sogar geringer ausgefallen wäre. Ob die Grund- und Gewerbesteuern für 2022 oder 2023 erhöht werden, „muss man dann sehen“, so Kluge.

Vereinsheim erhält neuen Anbau mit Duschräumen

Investieren wird die Stadt unter anderem in die Sanierung des Bördestadions. Die Fördermittel aus Bund und Land in Höhe von insgesamt 274 830 Euro wurden im Dezember bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt Wanzleben-Börde beträgt 137 420 Euro. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich insgesamt 415 250 Euro kosten. Das Bördestadion dient als Vereinsheim für den Wanzleber Sportverein Blau Weiß Empor. Laut Olaf Küpper, Leiter des Wanzleber Bauamts, soll am südöstlichen Giebel ein Anbau mit neuen Duschräumen entstehen. Der nordöstliche Giebel soll komplett erneuert werden. Ebenso wie der Balkon, dessen Holzteile im Fachwerk durch Regen und Nässe teilweise stark beschädigt sind. Der Balkon wird im Rahmen der Sanierung vollständig neu verkleidet und soll künftig besser vor Witterung geschützt sein. Weiter erläuterte der Bauamtsleiter, dass der Verein Blau Weiß Empor bereits mit der Überdachung der Terrasse am Bördestadion begonnen hatte. Diese soll im Rahmen der Sanierung über die gesamte Südwest-Seite des Baus erweitert werden. Olaf Küpper hält einen Beginn der Bauarbeiten im Sommer für realistisch.

Zudem soll die Teichmauer im Ortsteil Dreileben erneuert werden. Laut Haushaltsplan betragen die Kosten für die Gesamtmaßnahme 426 600 Euro. Mit der Planung für die Beantragung der Fördermittel werde in diesem Jahr begonnen, wobei sich die Planungskosten auf 35 000 Euro belaufen. Die eigentliche Maßnahme solle 2023 umgesetzt werden. Dazu werden 315 300 Euro als Fördermittel beantragt. Sollten die Mittel nicht bewilligt werden, wird die Maßnahme über die Haushaltsstelle „Straßenbau Ortsdurchfahrt Dreileben“ bezahlt, heißt es im Haushaltsplan weiter.

In der Investitionspauschale 2021 der Stadt Wanzleben-Börde sind zudem 90 000 Euro für jeweils einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren Eggenstedt und Domersleben vorgesehen. 80 000 Euro sollen in eine Abgasabsauganlage jeweils in den Wehren Groß Rodensleben und Domersleben sowie in die Errichtung eines neuen Löschfahrzeug-Stellplatzes am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Klein Rodensleben fließen. Letztere Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt.

24 000 Euro werden in die Städtebauförderung Seehausen investiert, davon sind 80 000 Euro Eigen- und 160 000 Euro Fördermittel. Für den Stadtumbau-Ost Wanzleben sind 300 000 Euro als Kosten angegeben. Davon kommen 100 000 Euro aus Eigenmitteln und 200 000 Euro sind Fördergelder. Außerdem wird der Rudolf-Breitscheid-Ring in Klein Wanzleben grundhaft erneuert. Die Kosten dafür betragen 185 000 Euro.