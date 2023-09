Tarifverhandlungen Streik bei Edeka im Sülzetal

Vor dem Edeka-Zentrallager in Osterweddingen haben am Montag, 18. September, Streikposten Stellung bezogen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen. Die Arbeitnehmer wollen so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ihr Vorwurf lautet, dass sich diese nicht bewegen.