Sturmnächte: Feuerwehren in der Oberen Aller fahren über hundert Einsätze

Obere Aller - „Die Schadensbilanz hält sich angesichts der Windstärken und der Zahl der Einsätze zum Glück in Grenzen“, meint Gemeindewehrleiter Johannes Erben. Es beschränke sich auf Sachschäden, wie etwa ein Auto das am Donnerstag in Völpke (Straße des Bergmanns) durch einen umstürzenden Baum ramponiert wurde.