Ein Leben für die Geschichte: Werner Ackermann zeigt in der Börde, wie viel Vergangenheit in einem Dorf steckt. Von Chruschtschow bis DDR-Technik besitzt der Bottmersdorfer seltene Schätze – und öffnet erstmals seinen neuen Ausstellungsraum.

Hobbyhistoriker Werner Ackermann aus Bottmersdorf zeigt seine historischen Schätze. Hier ist es die originale Bilddruckplatte vom Besuch des Nikita Chruschtschow in der Börde.

Bottmersdorf. - Was Werner Ackermann da über die Jahre zusammengetragen hat, ist schlichtweg erstaunlich. Der Hobbyhistoriker präsentiert seine Ausstellungsstücke, die allesamt mit der Geschichte des Ortes und der Umgebung zu tun haben. Ja, es sind sogar Zeugnisse zu welthistorischen Geschehnissen zu finden, die einmalig sind.