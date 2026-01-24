Der DCC in Domersleben hat seit Jahrzehnten Tradition. Nicht zuletzt, weil sie ihr Programm zum Teil auf Plattdeutsch abhalten. Das lockt nicht nur Karnevalsfreunde aus Köln und Magdeburg zum Besuch, sondern sorgt dieses Jahr auch für königlichen Besuch.

Die Frauengruppe des Domersleber Carnevals Clubs hat zur Generalprobe noch fleißig geprobt. Am Abend wird es ernst: Im Domersleber Kulturhaus ist Programmauftakt.

Domersleben - Wenn Männer in kurzen Kleidern über die Bühne tanzen, Frauen voll bekleidet mit Schwimmreifen unterwegs sind und Humor bunt gefeiert wird, ist wieder Karnevalszeit in Domersleben. Die Volksstimme durfte zur Generalprobe schon mal Faschingsluft schnuppern - wenn auch noch ohne Konfettikanone. Am Abend wird an den kommenden Wochenenden aus dem Spaß neckischer Ernst, denn dann startet der Domersleber Carnevals Club (DCC) mit seinem Programm - und besonderen Höhepunkten, die landesweit begeistern.

Seit seiner Gründung 1971 zählt Domersleben mit zu den Karnevalshochburgen. „Wir haben nicht nur Büttenreden, wir machen ganz viel Sketche, Tanz und Gesang - einfach Sachen, die uns auf der Bühne genauso Spaß machen wie dem Publikum“, erzählt die künstlerische Leiterin Diana Köhler.

Faschings-Erfolg mit wandelbarem Rezept: Kein Playback und Imprpvisation

Zum Erfolgsrezept gehört aber auch, dass alles live, echt und manchmal eben auch etwa durch Zurufe aus dem Publikum spontan improvisiert ist. „Zum Teil wird in manchen Karnevalsvereinen in Deutschland auf Playback gesetzt“, erklärt Diana Köhler. Das gebe es in Domersleben nicht. „Bei uns darf auch mal vom Text abgewichen werden, wenn einem spontan etwas Witziges einfällt.“

So hat etwa DCC-Urgestein Ralph Braune, dessen Auftritt vor allem bei den Strickfrauen zum festen und beliebten Programm gehört, im Laufe der Jahre das Improvisieren gelernt. „Das macht doch Spaß, wenn man auf die Zurufe aus dem Publikum eingehen kann“, sagt der DCC-Schatzmeister.

Besonderheit in der Börde: Plattdeutsch ist beliebter Programmpunkt

Und noch eine Besonderheit zeichnet den DCC aus: Ein kleiner Teil des Programms wird auf Plattdeutsch vorgetragen. Die Tradition ist auf die DCC-Leitfigur Martin Selber zurückzuführen, der als Buchautor seinerzeit unter anderem die Reden schrieb und sich für das Bördeplatt einsetzte.

Der Domersleber Carnevals Club (DCC) hat sich auch in diesem Jahr wieder ein rundum abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Foto: DCC

Den guten Ruf haben sich die Jecken über die Jahre erarbeitet. Und erhalten ihn heute auch durch ihre Wandelbarkeit. „Zu den DDR-Anfangszeiten waren mehr Büttenreden, es war sarkastischer - vor allem politisch“, sagt Diana Köhler. Heute werde dafür auf mehr auf unterhaltsame Tänze und witzige Gesangseinlagen gesetzt. Überhaupt sei das Programm abwechslungsreich gestaltet. „Hier kommt jeder auf seine Kosten.“

Die Session steht dieses Jahr unter dem Motto „Beim DCC die schönste Zeit - Jubel, Trubel, Heiterkeit“. Der Name ist Programm. Neben den Kindertanzgruppen stehen auch die „großen“ DCC-Tanzmädchen und die „Hot Boys“ auf der Bühne. Gepunktet wird zugleich mit der Frauengruppe, der Männergruppe, mit fröhlichem Gesang und selbst geschriebenen Texten.

Teure Technik, königlicher Besuch und Tickets: Das erwartet Besucher beim Karneval

Im vergangenen Jahr hat der gute DCC-Ruf sogar das Landesprinzenpaar zum Besuch gelockt. „Und denen hat das so gut bei uns gefallen, dass sie dieses Jahr wiederkommen“, zeigt sich DCC-Präsident Rico Funk geehrt. Am Sonnabend, 24. Januar, wird der königliche Besuch um 20 Uhr in Domersleben erwartet. So sind immer wieder aber auch die Jecken-Kollegen aus Magdeburg oder Köln zu Gast.

Damit nicht nur das Programm stimmt, sondern auch bis in die hinterste Reihe zu verstehen ist, hat der Club aufgestockt. „Wir haben groß in die Technik investiert und haben unter anderem neue Mikros und Headsets“, erklärt Rico Funk.

Heute Abend um 20 Uhr ist die Premiere im Domersleber Kulturhaus. Doch schon vorher können die Rentner in Domersleben in den Genuss des neuen Programms kommen. Die Karnevalisten spielen für sie bereits um 14 Uhr. Wer heute Abend spontan dazustoßen möchte, kann Restkarten vor Ort an der Abendkasse erwerben.

Am Sonnabend, 31. Januar, spielen sie zum ersten Mal in Altenweddingen. Beginn ist um 20 Uhr in der Festhalle. Im Groß Rodensleber Saal folgt am 7. Februar um 20 Uhr das DCC-Programm ebenfalls außerorts, bevor am 14. Februar um 20 Uhr mit einer DCC-Après-Party die närrische Zeit im Schafstall in Domersleben ausklingt.

Restkarten für alle folgenden Veranstaltungen gibt es bei Auto-Braune in Domersleben - auch für die Neuveranstaltung in Altenweddingen. „Wenn ich auf Arbeit bin, können auch Karten gekauft werden. Einfach vorher kurz anrufen“, sagt Inhaber und DCC-„Strickfrau“ Ralph Braune.