Auch in diesem Jahr findet die beliebte Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Oschersleben „Literatur im Lese-Café“ statt. Den Anfang macht Autor Gunthard Seidler.

Oschersleben/sw - Schon seit vielen Jahren ist die Veranstaltungsreihe „Literatur im Lese-Café“ fester Bestandteil des Oschersleber Kulturangebotes. Alle zwei Monate, immer an einem Mittwochnachmittag, liest hier ein Autor aus seinem Werk. Den Anfang der diesjährigen Reihe macht der Schwanebecker Schriftsteller Gunthard Seidler.

Seidler stellt sein auf Erinnerungen seines Vaters basierendes Buch "Irrwege des Lebens - Die Reise" vor. Das Leben seines Vaters, Friedrich „Fritz“ Seidler (geboren 1928), wurde geprägt von der Zeit des Nationalsozialismus. Viele Menschen verloren in dieser Zeit ihr Leben, wurden verfolgt oder gerieten in Gefangenschaft. Friedrich Seidler überlebte diese schreckliche Zeit.

Vom Hitlerjungen zum Humanisten: Friedrich „Fritz“ Seidler

Später richtete er sich ein Leben in der DDR ein und wurde Lehrer. Nach dem Ende seines Berufslebens schrieb er seine Erinnerungen auf. Darin schildert Friedrich unter anderem seinen persönlichen Wandel von einem Mitglied der Hitlerjugend zum DDR-Staatsbürger bis hin zum bekennenden Humanisten, heißt es von der Stadtbibliothek Oschersleben.

Gunthard Seidler stellt die Lebensgeschichte seines Vaters am Mittwoch, 4. Februar, ab 14.30 Uhr im Lese-Café der Stadtbibliothek in der Hornhäuser Straße 6 vor. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.