Es ist fast 81 Jahre her, als in Farsleben 2.500 Juden aus einem Zug befreit wurden. Daran erinnert ein Gedenkstein, aber auch zwei besondere Bäume.

Am Gedenkstein für den gestrandeten Zug wurden neue Hickory-Bäume gepflanzt.

Wolmirstedt. - Enttäuschte Gesichter gab es bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung der 2.500 Juden aus dem gestrandeten Zug. Die beiden Hickory-Bäume am Gedenkstein waren nicht mehr vorhanden. Die hatte der Niederländer Ron Chaulet fünf Jahre zuvor mitgebracht, als Symbol für das amerikanische Regiment mit dem Namen Hickory. Die Bäume waren gepflanzt, aber dann nicht ausreichend gepflegt worden. Sie sind schlichtweg vertrocknet.