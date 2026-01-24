Wernigerodes alte Kinderklinik soll weichen, um Platz für ein millionenschweres Reha‑Zentrum zu schaffen – mit Apartments, Therapiebereichen und moderner Ausstattung. Welche Weichen jetzt noch gestellt werden müssen und wie schnell der Abriss beginnt.

Millionenprojekt in Wernigerode: Wird Ende Januar der Weg für das neue Reha‑Zentrum frei?

So soll das neue Reha-Zentrum auf dem Grundstück der alten Wernigeröder Kinderklinik in Hasserode aussehen.

Wernigerode. - Es wird spannend für Hasserode: Ende Januar steht die wohl wichtigste Entscheidung für den Bau eines Reha-Zentrum am Steinberg an. Für das Millionenprojekt im Süden Wernigerodes muss die alte Kinderklinik, die seit vier Jahren leersteht, weichen.