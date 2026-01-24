Investition im Harz Millionenprojekt in Wernigerode: Wird Ende Januar der Weg für das neue Reha‑Zentrum frei?
Wernigerodes alte Kinderklinik soll weichen, um Platz für ein millionenschweres Reha‑Zentrum zu schaffen – mit Apartments, Therapiebereichen und moderner Ausstattung. Welche Weichen jetzt noch gestellt werden müssen und wie schnell der Abriss beginnt.
Aktualisiert: 24.01.2026, 17:35
Wernigerode. - Es wird spannend für Hasserode: Ende Januar steht die wohl wichtigste Entscheidung für den Bau eines Reha-Zentrum am Steinberg an. Für das Millionenprojekt im Süden Wernigerodes muss die alte Kinderklinik, die seit vier Jahren leersteht, weichen.