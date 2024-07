Die Ortschaftsräte in der Einheitsgemeinde Wanzleben haben – bis auf eine Ausnahme – ihre neuen Ortsbürgermeister gekürt. Die Entscheidung in Seehausen steht noch aus. Wer trägt künftig wo die Verantwortung?

Wanzleben. - Nach den Kommunalwahlen haben sich die Mitglieder nicht nur im Stadtrat der Einheitsgemeinde neu aufgestellt. Auch in den Ortsteilen wurden haben sich die Räte konstituiert. Dabei gab es so manche Änderung bei den Ortsbürgermeistern.

In der zweiten Stadt im Wanzleber Gebiet – also Seehausen – steht die Entscheidung noch aus. Hier wird erst am Montag, 29. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus „Zur Sonne“ über einen neuen Ortsbürgermeister entschieden. Fakt ist schon im Vorfeld, es wird einen neuen Amtsträger geben müssen, denn der 80-Jährige Eckhard Jockisch (Freie Wähler) war zur Wahl nicht mehr angetreten.

Ansonsten sind die Entscheidungen überall gefallen. In Dreileben geht es für Annette Fink-Drache in die zweite Amtszeit als Ortsbürgermeisterin. „Im Rat herrscht Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, daher fiel die Entscheidung einstimmig, auch mit den neu gewählten Mitgliedern im Rat“, sagt Hanfried Duchstein, der wiederum den Posten als Stellvertreter bekleidet. Auch in Wanzleben setzten die Ortsräte auf Kontinuität. Der beim Wähler offensichtlich sehr beliebte Tino Bauer führt das Amt weiter. In Remkersleben geht Martin Niemann in eine weitere Legislaturperiode als Ortschef. Die Klein Wanzleber setzen weiterhin auf Knut Freese, der eigentlich die Verantwortung weitergeben wollte. Die Ratsmitglieder versichertem ihm aber ihre Unterstützung und so bleibt er Ortschef.

Bei Andy Hotopp in Eggenstedt sah es ähnlich aus. Letztendlich ließ er sich davon überzeugen, eine weitere Amtszeit als Ortsbürgermeister zu absolvieren. Groß Rodensleben setzt auf Jürgen Wichert. Der erfahrene Kommunalpolitiker wollte eigentlich kürzer treten, macht aber nun weiter. Zugleich nimmt er ein wichtiges Amt im Stadtrat wahr.

Jürgen Wichert macht weiter

Erneut wurde er zum Chef des so wichtigen Finanzausschusses gekürt. „Darüber sind wir in der Fraktion sehr froh“, sagt der Fraktionschef der Wählergemeinschaft, Tino Bauer. „Jürgen Wichert ist ein erfahrener Kommunalpolitiker und kennt sich bestens bei den Finanzen aus.“ Wichert selber versichert, dass er den Haushalt der Einheitsgemeinde sehr genau lesen und im Blick behalten werde.

Änderungen gab es in den anderen Orten. So ist jetzt Thomas Marschner neuer Ortsbürgermeister von Domersleben. Sein Vorgänger, Helge Szameitpreuß, hat den Sprung in das Dorfparlament nicht mehr geschafft. In Hohendodeleben ist jetzt Matthias Gent neuer Ortschef, er tritt die Nachfolge von Werner Jander an, der aber weiterhin im Rat tätig ist.

Seinen Rückzug von allen Ämtern hatte Norbert Hosse schon vor der Wahl in Klein Rodensleben erklärt. Nachfolger ist mit Thomas Hosse sein Sohn. In Bottmersdorf/Klein Germersleben trägt jetzt Silvio Lanz die Verantwortung als Ortschef. Sein Vorgänger, Jens Ackermann, hatte sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl gestellt.

Bis auf zwei Ausnahmen haben die neuen Amtsträger inzwischen schon ihre Ernennungsurkunden von Bürgermeisterin Grit Matz (CDU) überreicht bekommen. Zudem wurden die neuen Ortsvertreter auch schon vereidigt. Nachdem die Entscheidung in Seehausen gefallen ist, wird die Bürgermeisterin einen weiteren Termin am Montag, 5. August, ansetzen, bei dem die drei restlichen Amtsträger ihre Urkunden bekommen und natürlich auch vereidigt werden.