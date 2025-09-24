weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Kunst in der Börde: Von Dreileben in die Museen: Künstler Siegwart Hofmann und sein Lebenswerk in der Börde

Kunst in der Börde Von Dreileben in die Museen: Künstler Siegwart Hofmann und sein Lebenswerk in der Börde

Ein Künstler aus Dreileben hat sein Haus in eine Ausstellung verwandelt. Jetzt will er einen Teil seiner Kunstwerke an Museen abgeben.

Von Christian Besecke 24.09.2025, 18:02
Siegwart Hofmann aus Dreileben vor seinem Kunstwerk mit dem Namen „Werden und Vergehen“.
Siegwart Hofmann aus Dreileben vor seinem Kunstwerk mit dem Namen „Werden und Vergehen“. Foto: Christian Besecke

Dreileben. - Siegwart Hofmann ist in Künstlerkreisen in Sachsen-Anhalt bekannt. Kein Wunder, war er doch einst Direktor des Architektur- und Designbüros Magdeburg. Dabei hat sich eine ganz besondere Verbindung in die Börde entwickelt. Welche ist das?