Ein Künstler aus Dreileben hat sein Haus in eine Ausstellung verwandelt. Jetzt will er einen Teil seiner Kunstwerke an Museen abgeben.

Von Dreileben in die Museen: Künstler Siegwart Hofmann und sein Lebenswerk in der Börde

Siegwart Hofmann aus Dreileben vor seinem Kunstwerk mit dem Namen „Werden und Vergehen“.

Dreileben. - Siegwart Hofmann ist in Künstlerkreisen in Sachsen-Anhalt bekannt. Kein Wunder, war er doch einst Direktor des Architektur- und Designbüros Magdeburg. Dabei hat sich eine ganz besondere Verbindung in die Börde entwickelt. Welche ist das?