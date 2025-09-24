Kunst in der Börde Von Dreileben in die Museen: Künstler Siegwart Hofmann und sein Lebenswerk in der Börde
Ein Künstler aus Dreileben hat sein Haus in eine Ausstellung verwandelt. Jetzt will er einen Teil seiner Kunstwerke an Museen abgeben.
Dreileben. - Siegwart Hofmann ist in Künstlerkreisen in Sachsen-Anhalt bekannt. Kein Wunder, war er doch einst Direktor des Architektur- und Designbüros Magdeburg. Dabei hat sich eine ganz besondere Verbindung in die Börde entwickelt. Welche ist das?