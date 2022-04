Warum ein Freilufttest für ein Pilotprojekt in Wanzleben gelungen ist

Auf dem Bogenschießplatz der Schützengilde in Wanzleben hat es einen ganz besonderen Test gegeben. Dort wurde eine Anlage zum Schießen für Blinde erprobt. .

Wanzleben - Die Freiluftpremiere in Wanzleben wird wohl ihre Auswirkungen auf den Schießsport in der gesamten Region Wanzleben und Oschersleben haben. In der Sarrestadt gibt es nämlich künftig einen Anlaufpunkt für sehbehinderte Schießsportler.