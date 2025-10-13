Seit Ende August herrscht Chaos in Osterweddingen. Die Baustelle am Kreuzungsbereich auf der Hauptverkehrsader Bahnhofstraße wurde erneut um drei Wochen bis zum 31. Oktober verlängert. Anwohner müssen seitdem längere Umleitungen in Kauf nehmen.

Weitere drei Wochen dicht: Anwohner ärgern sich über Umleitung

Die Fertigstellung der Baustelle im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße, Ackerstraße und Weinbergstraße in Osterweddingen verschiebt sich erneut.

Osterweddingen - Die Geduld der Verkehrsteilnehmer im Sülzetaler Ortsteil Osterweddingen wird erneut auf die Probe gestellt. Die Sperrung des wichtigen Kreuzungsbereichs Bahnhofstraße (K1224), Ackerstraße und der Weinbergstraße muss aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen bei den Bauarbeiten verlängert werden, erklärt die Gemeinde Sülzetal auf ihrer Webseite.