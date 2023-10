Einen wertvollen Beitrag zur Energiewende will nach eigenen Angaben der Unternehmen AGC-Glass in Osterweddingen leisten. Was geplant ist.

Wie AGC-Glass in Osterweddingen klimaneutral werden will

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterweddingen - „Ihre Träume, unsere Herausforderung“: so begrüßte AGC-Glass die Besucher in seinem Werk im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen. „Alle Unternehmen sprechen von Herausforderungen angesichts der Diskussion um Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Kaum eines lässt sich aber in die Karten schauen. Wir pflegen hier einen anderen Umgang“, kündigte Jochen Grönegräs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Flachglas, an.