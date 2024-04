In der Altenweddinger Festhalle trafen sich die 13 Musiker der „Olsenbande“ zur Generalprobe. Schon seit 2005 treten sie gemeinsam in der gesamten Region auf.

Altenweddingen. - Jeweils der rechte Fuß der drei Trompetenspieler in der ersten Reihe links wippt im Takt. Eine Stufe höher auf der Bühne in der Festhalle von Altenweddingen steht Gitarrist Michael Michel.

Auch bei ihm liegen die Finger in Lauerstellung an den entsprechenden Saiten. Im Kopf verfolgen die Gedanken das Spiel der übrigen Bandkollegen vor, hinter und neben ihnen. Noch drei Takte, noch zwei, noch einer – jetzt spielen auch diese vier mit und komplettieren so die Melodie von „Rock around the Clock“.

Bis in den letzten Winkel der Festhalle dringt der Rhythmus der 13 Musiker der „Olsenbande“. Um die Ecke könnte jetzt der Sänger Bill Haley der Band „The Comets“ kommen. Die Rocklegende hätte dann ein Lächeln im Gesicht. Er würde sich unter die Musiker mischen, jedem auf die Schulter klopfen und sich so für die wunderbare Interpretation seines Rock-Evergreens bedanken.

Die Olsenbande traf sich jetzt in der Festhalle und startete in die Saison 2024. „Das ist unsere Generalprobe. Heute bereiten wir uns final vor, damit wir bei allen Terminen den richtigen Ton treffen“, erklärt Miehe. Er ist E-Gitarrist, Sänger und Moderator.

Als Instrumente sind bei der Olsenbande Trompeten, Altsaxophone, Tenorsaxophone, Bassgitarre, E-Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Posaunen mit dabei. Die Band spielt im Umland von Magdeburg und im gesamten Sülzetal rund um Altenweddingen. So ist der nächste Auftritt bereits am kommenden Mittwoch, 1. Mai, in Bahrendorf beim Frühschoppen des dortigen Heimatvereins.

„Jeder Auftritt hat seinen Reiz. Besonders freue ich mich über die Einladung nach Westerhüsen. Bei ,Kultur in den Höfen' sind wir wieder eine Band von vielen. Dort spielen wir mit den Musikkollegen im Wechsel“, kündigt Miehe an.

Die Olsenbande ist eine der ältesten Bands im gesamten mitteldeutschen Raum. 1949 wurde sie gegründet. Damals noch als FDJ-Jugendkapelle. Nach über 40 Jahren Pause trafen sich 1989 die Musiker wieder und begannen in der Altenweddinger Festhalle mit Tanzmusik. Die eigentliche Olsenbande gibt es seit 2005. Michael Miehe erzählt: „Wir waren die erste Boygroup im Kreis Wanzleben“. Bei der langen Geschichte brauche es keine Vorbilder. „Jeder mag Musik auf seine eigene Art und Weise. Der eine bevorzugt Jazz, der andere Klassik, der nächste mag es lieber wilder. Genau das macht uns aus.“

Für die Saison 2024 hat die Olsenbande ihr Programm überarbeitet und eine komplett neue Reihenfolge an Stücken zusammengestellt. „Das ist mal wieder was anderes, als das, was wir unseren Zuhörern in den vergangenen Jahren geboten haben“, freut sich Sören Wanke aus Biere auf die kommenden Auftritte. In der Band spielt er Trompete und hat die musikalische Leitung übernommen. Mit dabei seien Gesangstitel und Tanzstücke, aber auch Swing, Schlager, Rock’n’ Roll, Dixie, Blasmusik und Volksmusik gehören zum Repertoire der Olsenbande.

Jörg Schulze, Fan der Olsenbande (l.), hilft Hartmut Brose beim Aufbau des Schlagzeugs. Foto: Udo Mechenich

Auch Miehe ist von dem aktualisierten Programm überzeugt: „Wir haben alte Hits neu überarbeitet. Das ist jetzt viel flotter. Manch ein Zuhörer wird Songs wiedererkennen, die er auch immer wieder im Radio hört.“ Alle Titel wurden speziell für die Besetzung der Olsenbande arrangiert.

Lothar Monse schaut sich noch einmal die Noten an. Foto: Udo Mechenich

„Wir sind alle Hobbymusiker. Der Reiz der Olsenbande ist der gemeinsame Spaß. Wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, wollen wir alle das Publikum begeistern“, erklärt Wanke seine Motivation. Sein Sohn Neo war ebenfalls bei der Generalprobe dabei. Er wird für die Olsenbande demnächst das erste Mal komplett bei einer Veranstaltung hinter dem Schlagzeug sitzen. „Für mich steht der Spaß an erster Stelle“, sagt der 16-Jährige. Schon seit zehn Jahren spielt er Schlagzeug. „Irgendwann nahm mich mein Papa mal mit zu einer Probe. Da hat es mich gepackt. Seitdem bin ich dabei“, sagt er lächelnd.