Vor zehn Jahren übernahm Anja Michallik die heutige Blechleppel-Pension in Benneckenstein. Seitdem hat sich in dem Haus einiges geändert. Wie die Inhaberin über die Zukunft der Pension denkt.

Übernachten in Benneckenstein

Anja Michallik, Betreiberin der Pension Bechleppel in Benneckenstein, in einem der insgesamt 18 Zimmer.

Benneckenstein. - Seit beinahe zehn Jahren leitet Anja Michallik nun die Pension an der Bahnhofsstraße in Benneckenstein. Am 1. Dezember 2014 hat sie das Gebäude übernommen. Ein Jahrzehnt später denkt sie zwar noch nicht ans Aufhören, hat aber Wünsche für ihre Zukunft – und die der Pension.