Wichtige Entlastung für Wernigerode vom Verkehr oder eine Umweltgefahr? Am Fenstermacherberg regt sich Widerstand gegen den geplanten Tunnel für die Ortsumfahrung der Bundesstraße 244.

Ein Feuersalamander sucht den Weg über die Straße im Wernigeröder Friederikental.

Wernigerode. - Die Probebohrungen am Fenstermacherberg für den geplanten Tunnel der Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 in Wernigerode wecken Ängste in der Nachbarschaft. Veit Vaeckenstedt vom Reiterhof im Mühlental hat bereits Widerstand gegen das 160 Millionen Euro teure Projekt angekündigt. Nun befürchten weitere Anwohner, dass sie ihre Grundstücke samt Häusern aufgeben müssen. Zudem sorgen sie sich um besonders geschützte Feuersalamander am Südportal.