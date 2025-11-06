Ein Stück Minslebener Geschichte ist gefallen: Nach Jahrhunderten musste die alte Linde auf dem Krugberg weichen. Wie an das Naturdenkmal im Wernigeröder Ortsteil erinnert wird und welchen Ersatz es nun gibt.

400 Jahre altes Wahrzeichen im Harz gefällt: Dorf vor Neuanfang nach Abschied von uralter Linde

So prächtig sah die alte Linde auf dem Krugberg in Minsleben in den 1970er Jahren aus.

Minsleben. - Über Jahrhunderte hat eine Winterlinde das Bild des Dorfplatzes von Minsleben geprägt. Nun ist der uralte Baumriese auf dem Krugberg mitten im Wernigeröder Ortsteil verschwunden - aber es gibt einen Neuanfang.