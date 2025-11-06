Naturdenkmal bei Wernigerode 400 Jahre altes Wahrzeichen im Harz gefällt: Dorf vor Neuanfang nach Abschied von uralter Linde
Ein Stück Minslebener Geschichte ist gefallen: Nach Jahrhunderten musste die alte Linde auf dem Krugberg weichen. Wie an das Naturdenkmal im Wernigeröder Ortsteil erinnert wird und welchen Ersatz es nun gibt.
06.11.2025, 10:45
Minsleben. - Über Jahrhunderte hat eine Winterlinde das Bild des Dorfplatzes von Minsleben geprägt. Nun ist der uralte Baumriese auf dem Krugberg mitten im Wernigeröder Ortsteil verschwunden - aber es gibt einen Neuanfang.