Viele ältere Wernigeröder erinnern sich an die Storchmühle als Ausflugslokal und Tanztempel - doch von der Pracht sind nur Ruinen geblieben. Nach Jahrzehnten des Stillstands steht dem Lost Place nun ein radikaler Wandel bevor.

Lost Place in Wernigerode vor dem Abriss: Wie es mit der legendären Storchmühle weitergeht

Der Gebäudekomplex der einst beliebten Ausflugsgaststätte Storchmühle ist zugewachsen - nun sollen die Ruinen abgerissen werden.

Wernigerode. - Einst ein legendäres Ausflugslokal, verfällt die Storchmühle in Wernigerode seit den 1990er Jahren - zuletzt brannte es sogar in den Ruinen. Doch nun gibt es eine klare Zukunftsperspektive für den Lost Place im Mühlental.