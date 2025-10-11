Ruine von Ausflugsgaststätte im Harz Lost Place in Wernigerode vor dem Abriss: Wie es mit der legendären Storchmühle weitergeht
Viele ältere Wernigeröder erinnern sich an die Storchmühle als Ausflugslokal und Tanztempel - doch von der Pracht sind nur Ruinen geblieben. Nach Jahrzehnten des Stillstands steht dem Lost Place nun ein radikaler Wandel bevor.
Aktualisiert: 11.10.2025, 11:43
Wernigerode. - Einst ein legendäres Ausflugslokal, verfällt die Storchmühle in Wernigerode seit den 1990er Jahren - zuletzt brannte es sogar in den Ruinen. Doch nun gibt es eine klare Zukunftsperspektive für den Lost Place im Mühlental.