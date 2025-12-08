Strafanzeige bei Polizei wegen Vandalismus Adventsschock in Darlingerode: Weihnachtsbaum im Harz-Dorf abgehackt und zerstört
Von wegen Besinnlichkeit: Darlingeröder sind sauer, nachdem Vandalen den Weihnachtsbaum an der Hauptstraße des Ilsenburger Ortsteils abgeholzt haben. Im Harz-Dorf gab es zuletzt noch mehr Straftaten, die Besorgnis auslösen.
08.12.2025, 17:30
Darlingerode. - Das war alles andere als ein schöner Start in den zweiten Advent am Nordrand des Harzes. Anwohner von Darlingerode mussten am Sonntag, 7. Dezember, feststellen, dass Unbekannte den von der Stadt Ilsenburg aufgestellten Weihnachtsbaum abgehackt haben.