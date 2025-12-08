Von wegen Besinnlichkeit: Darlingeröder sind sauer, nachdem Vandalen den Weihnachtsbaum an der Hauptstraße des Ilsenburger Ortsteils abgeholzt haben. Im Harz-Dorf gab es zuletzt noch mehr Straftaten, die Besorgnis auslösen.

Dieser Weihnachtsbaum am Ortseingang von Darlingerode ist in der Nacht zum Sonntag von Unbekannten abgeschlagen worden.

Darlingerode. - Das war alles andere als ein schöner Start in den zweiten Advent am Nordrand des Harzes. Anwohner von Darlingerode mussten am Sonntag, 7. Dezember, feststellen, dass Unbekannte den von der Stadt Ilsenburg aufgestellten Weihnachtsbaum abgehackt haben.