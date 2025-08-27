weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Zoff bei Facebook um Ausladung: AfD darf nicht zum Bürgerfrühstück in Wernigerode: So sehr spaltet die Entscheidung den Harz

Zoff bei Facebook um Ausladung AfD darf nicht zum Bürgerfrühstück in Wernigerode: So sehr spaltet die Entscheidung den Harz

Beim Bürgerfrühstück in Wernigerode sind so ziemlich alle willkommen - aber nicht die AfD. Dass die rechte Partei nicht an der Benefiz-Veranstaltung des Kinderschutzbundes Harzkreis teilnehmen darf, löst heftige Reaktionen aus: Zwischen Dank und Wut, zwischen Sorge um Demokratie und Angst vor Spaltung.

Von Holger Manigk 27.08.2025, 07:00
2024 konnten beim traditionellen Bürgerfrühstück des Kinderschutzbundes Harzkreis in Wernigerode insgesamt 3.500 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.
2024 konnten beim traditionellen Bürgerfrühstück des Kinderschutzbundes Harzkreis in Wernigerode insgesamt 3.500 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Archivfoto: Kinderschutzbund Harzkreis

Wernigerode. - Der Kinderschutzbund Harzkreis will die AfD nicht bei seinem traditionellen Bürgerfrühstück auf dem Wernigeröder Marktplatz haben: Vertreter der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei sind empört - ebenso wie viele Facebook-Nutzer. Andere unterstützen die Entscheidung vehement.