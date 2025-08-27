Zoff bei Facebook um Ausladung AfD darf nicht zum Bürgerfrühstück in Wernigerode: So sehr spaltet die Entscheidung den Harz

Beim Bürgerfrühstück in Wernigerode sind so ziemlich alle willkommen - aber nicht die AfD. Dass die rechte Partei nicht an der Benefiz-Veranstaltung des Kinderschutzbundes Harzkreis teilnehmen darf, löst heftige Reaktionen aus: Zwischen Dank und Wut, zwischen Sorge um Demokratie und Angst vor Spaltung.