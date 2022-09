Auf Entdeckungsreise in Wernigerodes versteckter Wasserwelt

Von der Idee zur Erfolgsgeschichte: Was die Stadt Wernigerode als Umweltbildungsprojekt gestartet hat, soll bald auch ein Anziehungspunkt für Touristen sein.

Die Jungen und Mädchen aus der Kita „Regenbogen“ erleben die Vielfalt des Lebens in den Gewässern.

Wernigerode - „Schon seit einigen Jahren pflegt die Kita ,Regenbogen’ eine Gewässerpatenschaft für den Eichberggraben. Es kam in einer Gruppe Gewässerinteressierter aus dem Wernigeröder Wildfisch- und Gewässerschutzverein die Idee auf, dieses Thema aufzugreifen und ein Umweltbildungsprojekt daraus zu entwickeln“, so beschreibt die Leiterin Luise Dorff die Entstehung des Projekts „Gewässer – Am Puls des Leben“.